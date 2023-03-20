Посвященный Курмангазы концерт прошел в «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии праздника Наурыз на сцене Камерного зала имени Куляш Байсеитовой в «Астана Опера» с большим успехом прошел концерт «Құрманғазы – рухты саздың сардары», посвященный творчеству легендарного казахского композитора Курмангазы Сагырбаева, основателя домбровой школы, создателя авторского исполнительского стиля, оказавшего большое влияние на развитие казахской народной музыкальной культуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Прекрасную атмосферу вечера дополняло душевное, приподнятое настроение публики, которая горячо встречала известных кюйши и молодых инструменталистов. А проникнуться творчеством великого композитора Курмангазы слушателям помог известный кюйши – заслуженный деятель Казахстана Жангали Жузбай, который подробно рассказал о непростой жизни и глубоких человеческих ценностях степного гения.

Концерт открыл «Күй атасы». Жыр шашу, прозвучавший в исполнении акына, призера Республиканского айтыса акынов «Алтын домбыра» Еркебулана Кайназарова. Зал рукоплескал и всеми любимому сочинению «Айда бұлбұл, Айжан-ай» Курмангазы, которое мягко, душевно и одновременно глубоко представил заслуженный деятель Казахстана Айтжан Токтаган.

В целом же, в программе были собраны разные кюи Курмангазы от «Ақбай», «Байжұма» до «Қайран шешем», «Күреңше», «Арба соққан» и «Терісқақпай». Известно, что многие его кюи были подобны поэтическому девизу, поднимающему свободолюбивый дух казахского народа, великой эпопее национальной истории, написанной языком мелодий. Стержневые мотивы в его творчестве — освобождение народа и свобода личности.

Наряду с кюями Курмангазы публике предложили произведение Абикена Хасенова «Қоңыр», которое виртуозно исполнил заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров, его инструментальная интерпретация обладала музыкальной исключительностью, выразительностью и вызвала шквал аплодисментов зрительской аудитории.

Инструментальное мастерство исполнителей передавало величественный дух казахской степи. Многие произведения были наполнены проникновенными лирическими чувствами, которые смог ощутить каждый сидящий в зале.

«Это был по-настоящему душевный концерт. Замечательно, что театр проводит подобные вечера, мы узнали много новых, интересных фактов из жизни легендарного казахского композитора Курмангазы Сагырбаева. У него была редкая музыкальная душа и огромный музыкальный дар, он, безусловно, считается инструменталистом первой величины в нашей стране», - отметила после завершения концерта слушательница Динара Искакова.