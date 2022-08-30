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    Посвященный Дню Конституции массовый велопробег прошел в Нур-Султане

    30 Августа 2022 15:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошел массовый велопробег, посвященный Дню Конституции. Он стартовал на выезде из столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Профессионалы и любители велоспорта проехали 20 км. Всего участие приняли порядка 1 тыс. человек. После окончания заезда среди велосипедистов, зарегистрированных на финише, разыграли ценные призы.

    «Каждый год мы участвуем в спортивных мероприятиях, зимой катаемся на лыжах, летом катаемся на велосипедах. В забегах участвуем, бегаем марафоны, супруг пробежал 21 км, я – 10 км. Недавно с семьей принимали участие в чемпионе моего сердца. Мои дети пробежали два километра, а мы 10 км. То есть, мы активно ведем здоровый образ жизни, занимаемся спортом», - делится участница велопробега Айнаш Джакупова.


    Фото: 24.kz
    Астана (Нур-Султан) Спорт Дата Общество День Конституции Велоспорт
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