Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Посвященная казахским деятелям выставка открылась в Санкт-Петербурге

    15 Апреля 2022, 19:36

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Российской национальной библиотеке состоялась торжественная церемония открытия книжной выставки, посвященной 150-летию казахского общественного деятеля, ученого лингвиста Ахмета Байтурсынова и 125-летию выдающегося писателя, академика Мухтара Ауэзова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Выставка организована генеральным консульством РК в Санкт-Петербурге совместно с Российской национальной библиотекой и казахской диаспорой Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие руководство библиотеки, общественные деятели, представители казахской и других диаспор, проживающих в Санкт-Петербурге, а также петербуржцы и гости города.

    На выставке были представлены более 100 различных уникальных экспозиций, в частности оригинал программной статьи Ахмета Байтурсынова в первом номере газеты «Qazaq» от 2 февраля 1913 года, русский букварь Мухтара Ауэзова для казахских детей «Новый аул» 1929 года издания.

    Участники выставки особо отметили важность проводимого мероприятия в расширении и укреплении двустороннего гуманитарного сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

    По итогам выставки было решено организовать в сентябре 2022 года полномасштабную выставку работ М. Ауэзова, которая также предоставит возможность ознакомить петербургскую аудиторию с культурным наследием и духовным богатством народа Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Культура История Казахстана Юбилей Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Ералы Тугжанов: Миссию, которую несёт Биби-Ана, трудно переоценить
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай