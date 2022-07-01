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    Поступившие по сельской квоте болашаковцы могут не предоставлять залоговое имущество

    1 Июля 2022, 09:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Квота для казахстанцев, проживающих в сельской местности, по международной программе «Болашак» сохраняется. Сельские жители могут принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии «Болашак» по льготным условиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

    Согласно правилам, на международную стипендию по квоте могут претендовать кандидаты, проживающие на селе последние три года. Также они должны работать в сельской местности последние два года.

    Кроме того, необходимо, чтобы GPA - средний балл диплома претендентов по сельской квоте был не менее 2,67 из 4,00. Также обязательно наличие сертификата о сдаче экзаменов по государственному языку с результатом не менее уровня В1, по иностранному языку с результатом IELTS, как минимум 6.0 из 9.0. Претенденты могут выбрать специальности, родственные специальности по диплому бакалавра или специалиста.

    Сельчанам не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Стипендиаты по сельской квоте могут пройти языковые курсы, выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы после присуждения стипендии.

    В конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов из сельских населённых пунктов.

    «В случае отсутствия у стипендиата, поступившего по сельской квоте, залогового имущества можно представить пять гарантов. Ими могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, которые имеют постоянный заработок в течение последних 12 месяцев. Кроме того, для кандидатов по сельской квоте предусмотрены послабления и по отработке. Выпускникам, которые едут работать в регионы, сокращен срок трудовой отработки. Им необходимо отработать 3 года, вместо 5 лет. Мы надеемся, что эта мера позволит увеличить долю болашаковцев, которые поедут в регионы и будут работать на селе», - отметил председатель Правления АО «Центр международных программ» Ануар Жангозин.

    В Центре международных программ отметили, что процесс приема документов и конкурсного отбора полностью автоматизирован. Это обеспечило прозрачность присуждения международной стипендии. Претенденты подают заявки и проходят все этапы отбора, не выезжая из региона, через портал государственных услуг eGov.

    В этом году прием документов по Международной программе «Болашак» для поступления в ведущие зарубежные вузы по программам магистратуры, докторантуры и резидентуры продлится до 14 октября. Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года. Подать документы на участие в конкурсном отборе на присуждение стипендии «Болашак» можно по ссылке.

    В 2022 году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

    По условиям программы «Болашак», государство оплачивает студентам расходы на обучение, перелет в оба конца, а также медицинскую страховку и ежемесячную стипендию. Размер стипендии варьируется от города и уровня жизни в той или иной стране. К примеру, в Нью-Йорке и Лондоне ежемесячная стипендия составляет более $2 тыс..

    Как ранее сообщалось, всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для прохождения стажировки.

    Перечень приоритетных специальностей:

    https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/specialnosti

    Список рекомендуемых вузов:

    https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/vuzy

    Список необходимых документов:

    https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/kak-podat-dokumenty

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Вузы Болашак
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