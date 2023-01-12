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    Поступить в вузы РК вне конкурса смогли 80 победителей международных олимпиад

    12 Января 2023, 10:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства просвещения глава ведомства Гани Бейсембаев рассказал о целенаправленной поддержке развития способностей детей. По словам министра, в прошлом году впервые 80 победителей и призеров международных олимпиад получили возможность поступить в казахстанские вузы «вне конкурса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства в прошлом году на законодательном уровне введена норма по выплате победителям международных олимпиад и подготовившим их педагогам материального вознаграждения. Так в 2022 году 27 победителей и 26 педагогов получили вознаграждения от 500 до 1500 МРП на общую сумму 73 млн тенге», - сказал министр просвещения на заседании коллегии ведомства.

    По словам Гани Бейсембаева, впервые 80 победителей и призеров международных интеллектуальных, творческих, спортивных олимпиад получили возможность для поступления в отечественные вузы «вне конкурса».

    «Таким образом, в 2022 году казахстанскими школьниками завоевано 312 медалей. В целях поддержки детей из социально уязвимых семей 421 ребенок получил возможность обучаться в «Білім-инновация лицеях», «Дарын», РФМШ», - добавил глава ведомства.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы Минпросвещения РК
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