Построить в Усть-Каменогорске новую тепловую электростанцию предложила депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реальную угрозу здоровью жителей города Усть-Каменогорска представляет качество воздуха в регионе. Об этом в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны заявила сенатор Ольга Булавкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявила депутат, общий валовый выброс в атмосферу вредных веществ в городе составляет 158 тысяч тонн в год. В прошлом году было зафиксировано 42 случая превышения в воздухе предельно-допустимых норм загрязняющих веществ.

«По данным департамента экологии, местами кратность превышения составляла по диоксиду азота в 2 раза, по сероводороду от 3,8 до 9,8 раз! Воздействие данных веществ при высоких концентрациях может привести к асфиксии, вдыхание газа и пара - вызвать отек легких, а также приводит к закислению почвы, интоксикации животных, к гибели растений, нарушению баланса экосистемы», - сказала Ольга Булавкина.

Депутат подчеркнула, что наибольшую долю в эти выбросы дают 2 предприятия: Усть-Каменогорская ТЭЦ и Согринская ТЭЦ. На их долю приходится 45 тысяч тонн в год. Также огромной проблемой загрязнения окружающей среды остаются выхлопные газы автомобильного транспорта.

«Прошу рассмотреть вопрос строительства в городе Усть-Каменогорске новой тепловой электростанции с учетом всех экологических требований, ужесточить требования к операторам технического осмотра, усилить ответственность контролирующего органа за качеством нефтепродуктов и твердого топлива, реализуемого для населения и теплоэнергетических предприятий. Считаю важным рассмотреть возможность возврата ночного тарифа на электроэнергию для частного сектора, что позволит в отопительный сезон уменьшить потребление твердого топлива при печном отоплении. Также прошу рассмотреть вопрос внедрения крупными промышленными предприятиями автоматизированных систем мониторинга за дымовыми газами и сточными водами», - просит сенатор Ольга Булавкина.



