Построить ряд газоперерабатывающих заводов планируют в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С учетом роста экономики отмечается ежегодное увеличение внутреннего потребления товарного газа. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на расширенном заседании коллегии Минэнерго, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, если в 2017 году этот показатель составил около 14 млрд кубометров, то по итогам 2022 года - уже свыше 19 млрд. Поэтому наравне с увеличением ресурсной базы газа важно наращивать мощности по его переработке. Для этого запланировано строительство ряда газоперерабатывающих заводов», - сказал Роман Скляр.

Однако, как отметил вице-премьер, строительство 1-го этапа завода на Кашагане, которое должно было завершиться в 2023 году, идет в вялотекущем режиме.

По концепции 2-го этапа до сих пор не принято окончательное решение. Также нет решения по строительству ГПЗ на Карачаганаке.

Ранее он заявил, что затянулась газификация северных и восточных регионов и поручил министерству совместно с «Самрук-Казына». Роман Скляр поручил ускорить решение данного вопроса. По его словам, решение должно быть принято в первом полугодии текущего года.





Фото: media.publika.md