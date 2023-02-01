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    Построить ряд газоперерабатывающих заводов планируют в РК

    1 Февраля 2023, 18:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С учетом роста экономики отмечается ежегодное увеличение внутреннего потребления товарного газа. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на расширенном заседании коллегии Минэнерго, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Так, если в 2017 году этот показатель составил около 14 млрд кубометров, то по итогам 2022 года - уже свыше 19 млрд. Поэтому наравне с увеличением ресурсной базы газа важно наращивать мощности по его переработке. Для этого запланировано строительство ряда газоперерабатывающих заводов», - сказал Роман Скляр.

    Однако, как отметил вице-премьер, строительство 1-го этапа завода на Кашагане, которое должно было завершиться в 2023 году, идет в вялотекущем режиме.

    По концепции 2-го этапа до сих пор не принято окончательное решение. Также нет решения по строительству ГПЗ на Карачаганаке.

    Ранее он заявил, что затянулась газификация северных и восточных регионов и поручил министерству совместно с «Самрук-Казына». Роман Скляр поручил ускорить решение данного вопроса. По его словам, решение должно быть принято в первом полугодии текущего года.


    Фото: media.publika.md

    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Минэнерго РК
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