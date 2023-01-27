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    Построить новую дымовую трубу обещают в этом году на Петропавловской ТЭЦ-2

    27 Января 2023, 21:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 к следующему отопительному сезону должны работать три дымовых трубы. Новую рассчитывают построить до осени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вопрос о ситуации на теплоцентрали и планах по повышению ее надежности рассматривали на областном общественном совете. Заместитель генерального директора по производству АО «Севказэнерго» Петр Богданов сообщил, что в первой декаде февраля приступят к устройству фундамента под строительство новой дымовой трубы.

    «Потенциальный подрядчик определен. Проект по строительству дымовой трубы завершен, проходит заключительную стадию экспертизы. По нашему плану строительство будет проходить с мая по август. В дальнейшем с разворотом существующих газоходов на новую трубу. И минимум два котла планируем подключить к новой трубе. Надежность станции в разы увеличится», - сообщил П.Богданов.

    Он добавил, что на этот год запланировали ремонт дымовой трубы №3.

    Дымовая труба №1 на Петропавловской ТЭЦ-2 частично обрушилась в марте прошлого года. Ее полностью демонтировали. До декабря на теплоцентрали проводился ремонт и реконструкция оборудования.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Отопительный сезон ТЭЦ
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