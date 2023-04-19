Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Построить «экономический лифт» для предпринимателей поручил Касым-Жомарт Токаев

    19 Апреля 2023, 11:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил построить «социальный лифт» для предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всем известно такое понятие, как «социальный лифт». Это система, при которой любой инициативный и трудолюбивый человек может уверенно продвигаться по карьерной лестнице и в общественной иерархии. Аналогично нам нужно построить эффективно действующий «экономический лифт» для предпринимателей», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

    Поэтому, по словам Президента, в дополнение к общесистемным мерам важно продвигать наиболее успешных и честных предпринимателей регионального масштаба.

    «Они должны стать локомотивами развития новой, я бы сказал, справедливой экономики», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Правительство РК Бизнес Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства посетил телеканал «Jibek Joly»
    Президенту презентовали план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы
    Глава государства принял участие в городском субботнике
    Акорда прокомментировала Указ Президента о сотрудниках спецорганов на территории Казахстана и Кыргызстана
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров