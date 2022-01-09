Пострадавшим при беспорядках объектам МСБ «Банк ЦентрКредит» предоставит отсрочки по кредитам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов выступил с обращением в связи с последними событиями в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на PR службу банка.

Спикер от лица банка выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавшим от последних событий в стране и заявил, что любые конфликты должны решаться исключительно в правовом поле.

«Мы, как банк, полностью поддерживаем проведение антитеррористической операции в стране и с пониманием относимся к любым ограничениям. Со своей стороны мы солидарны с другими банками и сделаем все возможное для наших клиентов:

На период ЧП мы полностью отменяем начисление любых штрафов и пеней по всем кредитам.

Всем желающим до 19 января мы будем предоставлять отсрочки по погашению кредитов.

для предпринимателей из числа МСБ, чей бизнес пострадал в результате нападения мародеров и террористов, мы предоставим более длительные отсрочки по погашению кредитов и рассмотрим индивидуально каждый запрос по кредиту.

Всем военнослужащим, погибшим при исполнении долга, будут списаны кредиты.

Всем семьям погибших военнослужащих мы выплатим компенсацию от банка в размере одного миллиона тенге в качестве материальной помощи», - сообщил он.

«Мы работаем над восстановлением работоспособности наших мобильных приложений, в данном случае мы больше зависим от государственных органов.

В регионах уже можно пользоваться банкоматами, а над работоспособностью в Алматы мы работаем и в скором времени все введем в строй. У нас пострадало три отделения в Алматы, и мы работаем над тем, чтобы их отремонтировать и запустить в самое ближайшее время.

Все карты банка работают по всему миру, и этот сервис остается доступным. В скором времени мы также запустим главный сайт банка. В нашем понимании главное сейчас – безопасность наших клиентов и сотрудников», - отметил Галим Хусаинов.



