Пострадавших от нападения школьников выписали из стационара – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на заседании Правительства РК доложил о безопасности в организациях образования и цифровизации учебного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона проинформировал, что пострадавших от нападения учащихся школы №4 города Петропавловска выписали из стационара. Врачебно-консультативная комиссия рекомендовала им обучение на дому.

«Прошли совещания с руководителями организаций образования по усилению безопасности детей с участием специалистов правоохранительных органов и социально-психологической службы. По итогам разработан комплекс дополнительных профилактических мер», - сообщил Айдарбек Сапаров.

В области 630 объектов образования, из них 465 школ, в которых обучаются 75 тысяч детей, и 76 детских садов. Все обеспечены системой видеонаблюдения. В Петропавловске к центру оперативного управления подключены все 79 объектов, в районных центрах камеры выведены в отдел полиции. Кнопки сигнализации установлены в 178 образовательных учреждениях.

«Для обеспечения необходимой специализированной охраной объявлены конкурсные процедуры. Выделили 230 млн тенге. Конкурсные процедуры планируем завершить до конца марта», - сказал Айдарбек Сапаров.

Ранее глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что мальчик, совершивший нападение в школе, содержится на сегодня в следственном изоляторе.

Напомним, утром 13-го февраля ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы № 4. Его задержали сотрудники полиции. Десятиклассница и девятиклассник оказались в реанимации после ударов топором, которые им нанес учащийся этой же школы. Подробности случившегося рассказали в МВД РК.

Прокуратура области заявила, что в рамках досудебного расследования действиям администрации школы будет дана правовая оценка. После случившегося в школе Петропавловска обеспечение безопасности проверят во всех школах Казахстана.

Ранее первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов пообещал провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий, чтобы не допустить повторения случаев нападения, как это случилось в школе Петропавловска.



