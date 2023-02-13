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    Пострадавших от нападения школьников в больнице навестил аким СКО

    13 Февраля 2023, 18:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил в больнице детей, пострадавших сегодня от нападения подростка в школе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона на своей странице в социальной сети сообщил, что дети под наблюдением врачей. Состояние их стабильное.

    «Посетил детей, попавших в больницу после сегодняшнего происшествия. Пообщался и пожелал им скорейшего выздоровления. Пострадавшим оказана необходимая помощь, сейчас их состояние стабильное. Дети находятся под наблюдением врачей», - написал А. Сапаров.

    Утром 13-го февраля ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы №4. Его задержали сотрудники полиции. Двое пострадавших детей находятся в реанимации.

    Прокуратура области заявила, что в рамках досудебного расследования действиям администрации школы будет дана правовая оценка. После случившегося в школе Петропавловска обеспечение безопасности проверят во всех школах Казахстана.


    Фото: facebook.com/people/Айдарбек-Сапаров

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Происшествия Акимат Здравоохранение
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