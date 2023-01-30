Пострадавших казахстанцев нет – МИД РК о землетрясении и взрывах в Иране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерство иностранных дел РК не поступало информации о пострадавших гражданах Казахстана во время землетрясения и взрывов в Иране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации иранских властей, среди пострадавших граждан Казахстана нет. К нам в Посольство такой информации не поступало», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров во время встречи с журналистами в Астане.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в северо-западной части Ирана в субботу. В итоге были повреждены 16,5 тысячи домов в городе Хой, два человека погибли и сотни пострадали.

29 января в Иране произошла серия мощных взрывов на объектах военной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что посольство Казахстана в Тегеране работает в штатном режиме. Казахстанская сторона не планирует усиливать либо принимать дополнительные меры безопасности в связи с террористической атакой на посольство Азербайджана в Иране.





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