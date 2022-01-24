Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане

    24 Января 2022, 17:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пострадали ли мечети в стране при массовых беспорядках? Об этом рассказал главный имам мечети «Хазрет Султан» Ерболат Жусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хвала Аллаху, мечети не пострадали при беспорядках. В этой связи хочу отметить, что мы, представители духовенства, выступаем против беспорядков, об этом говорится и в религии. Это ни к чему хорошему не приводит. Об этом мы также разъясняем джамаату. Стабильность, мир – подарок, дарованный Аллахом. В наших руках сохранить эту стабильность. К нам не поступала информация о разрушении религиозных объектов при беспорядках», - прокомментировал Ерболат Жусипов.

    Отметим, что представители духовенства также не пострадали при беспорядках.

    Ранее сообщалось, что в пункте вакцинации торгово-развлекательного центра «Абу-Даби Плаза» представители столичного духовенства прошли ревакцинацию против КВИ.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Религия Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Важное из визита Президента в Алматы