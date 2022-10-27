Постпред Казахстана вручил верительные грамоты Генеральному секретарю ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Постоянный представитель Казахстана при ООН Акан Рахметуллин вручил верительные грамоты Генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гутерришу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи Генеральный секретарь отметил высокий уровень сотрудничества Казахстана и ООН по всем актуальным вопросам глобальной повестки дня. А.Гутерриш подчеркнул роль Казахстана в качестве надежного партнера международной организации, известного своим лидерством в глобальном разоружении, продвижении межрелигиозного диалога, реализации Целей устойчивого развития и обеспечении интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Он также высоко оценил реализуемые под руководством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы в стране.

В заключение стороны подтвердили важность дальнейшего расширения практического взаимодействия между Казахстаном и ООН.

Фото: gov.kz



