Постоянный представитель РК при ООН о новых вызовах и роли страны в международном сообществе

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Казахстан более тридцати лет назад стал полноправным членом Организации Объединенных Наций (ООН). За эти годы партнерство нашей страны с организацией строитсяна общих ценностях мира, устойчивого развития и соблюдения прав человека. Казахстан последовательно демонстрирует свою приверженность миссии ООН, заработав стране репутацию ценного партнера в международном сообществе. В эксклюзивном интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ» Постоянный представитель Республики Казахстан при ООН Акан Рахметуллин рассказал о ключевых вехах за 31 год сотрудничества, роли Казахстана в системе ООН, приоритетах страны и новых вызовах.

- Акан Акасович, каковы в настоящее время основные приоритеты Казахстана в сотрудничестве с ООН, и как Казахстан рассматривает свою роль в системе ООН?

- 2 марта исполнился 31 год с того момента, как Казахстан стал полноправным членом ООН. Буквально на днях мы отмечали открытие первого присутствия ООН в Казахстане. Главным приоритетом для нашей страны является обеспечение региональной и международной безопасности и стабильности.





Токаев и Гутерриш обмениваются рукопожатием во время встречи в Нью-Йорке в сентябре 2022 года. Фото ООН: автор Эван Шнайдер

Ядерное разоружение и нераспространение является для нас вторым главным приоритетом. Мы активно участвуем в вопросах ядерного разоружения и нераспространения. Цель – абсолютное прекращение любой деятельности, связанной с оружием массового уничтожения.

Третий приоритет – реализация инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева о создании международного агентства по биологической безопасности. Это важно в контексте борьбы и с такими пандемическими явлениями, как COVID-19, а также с какими-то возможными угрозами биотерроризма.

Далее – это достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). Это большой спектр амбициозных задач, стоящих не только перед Казахстаном, но и перед всеми государствами-членами организации. Сюда входит и избавление от нищеты, борьба с климатическими изменениями и, в целом, очень большой блок вопросов, связанный с дальнейшим развитием всего человечества.

Здесь можно выделить и то, на что мы обращаем внимание отдельно – это гендерное равенство, улучшение положения женщин в обществе. Буквально на днях начинается работа очередной комиссии по положению женщин, в которой примет участие казахстанская делегация.

Рахметуллин вручает верительные грамоты Генеральному секретарю в октябре 2022 года. Фото ООН: автор Эван Шнайдер.

Что касается роли Казахстана в системе ООН, то здесь наша роль определяется многовекторностью внешней политики. В своё время Президент отметил, что характер нашей внешней политики должен носить стратегический баланс, который продиктован геополитическим положением, близости к таким странам - державам, как Россия, Китай, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН, а также обладателями ядерного оружия. Другие страны, с которыми граничит Казахстан, это страны Центральной Азии, близость к Афганистану, что обуславливает наше поведение и отношения в рамках многосторонних структур, в первую очередь ООН, конечно. За 31 год членства в ООН о Казахстане сложилось мнение, как об авторитетом, ответственном участнике международных отношений, предсказуемым, договороспособным, у которого сложились ровные и очень хорошие дружеские отношения со всеми регионами, странами-членами ООН.

- Какие шаги предпринимает Казахстан для продвижения мира и стабильности на мировой арене?

- Вопросы мира и безопасности – это не только вопрос прекращения войны. Конечно, прекращение войн и конфликтов – это в первую очередь. Но сохранение мира и безопасности – это большой комплекс вопросов, который связан с безопасностью, а также с социальным и экономическим развитием.

Первый постоянный представитель Казахстана при ООН Акмарал Арыстанбекова.Фото: Постоянное представительство Казахстана при ООН

Казахстан с самого обретения независимости занимает активную позицию в вопросе продвижения международного разоружения и нераспространения. Мы избавились от ядерного оружия, то есть показали пример, закрыли Семипалатинский ядерный полигон. Это подчёркивается всеми странами членами организации, особенно большой пятёркой (пятёркой стран, обладающих ядерным оружием – США, Англия, Россия, Китай, Франция – прим. ред.). Конечно, вопросы там еще есть, и мы активно над ними работаем.

Мы являемся членами-подписантами всех документов в области ядерного разоружения и нераспространения. Вот недавний документ, который был подписан – договор о запрещении ядерного оружия. Казахстан является его полноправный членом. Более того, наша страна будет председательствовать в этом договоре в следующем году. Мы будем третьим по счету председателями.

Казахстан прилагает усилия и в вопросах противодействия терроризму. Мы все являлись свидетелями смены власти в Афганистане, тогда угроза террористических проявлений оттуда усилилась. Да и вообще по всему миру усилилась эта угроза, появились различные группировки, в том числе и на Ближнем Востоке, и в Африке. А учитывая глобализацию, эта угроза может иметь всеобщий эффект. Наша страна не изолирована. Поэтому мы принимаем активное участие в этом вопросе, подписали 19 основных документов ООН по противодействию терроризму, которые активно исполняем.

Кроме того, Казахстан является участником совместного плана действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии для Центральной Азии. Там расписано какие шаги должны предпринимать страны в своем регионе для того, чтобы бороться терроризмом.

Я уже упоминал вопрос гендерного равенства. Он также влияет на общее состояние безопасности наших женщин и девочек. Поэтому мы уделяем вопросу продвижения гендерного равенства особое внимание.

Таким образом, охват вопросов, по которым мы работаем, достаточно широкий. Однако помимо, например, вопросов безопасности, мы занимаемся вопросами здравоохранения. В 1978 году в Алма-Ате состоялась первая конференция ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи и там была принята Алматинская декларация, которая заложила основу скорой помощи.

Казахстан также активно участвует в миротворческих миссиях ООН. Наши миротворческие силы присутствуют в Ливане, Мали, в Западной Сахаре и в Центральноафриканской республике.

Казахстанские миротворцы. Фото: Постоянное представительство Казахстана при ООН

Кроме того, как я уже говорил о нашей географической и геополитической локации - мы являемся крупнейшей в мире развивающейся страной, не имеющей выхода к морю. От этого большая уязвимость перед внешними факторами. У нас нет доступа к внешним рынкам, поэтому важно диверсифицировать наши экспортные потоки и с этим сталкиваются большая группа государств в мире. Казахстан занимает активную позицию, будучи не только крупной страной, но и стороной, понимающей важность решения проблемы таких же географически уязвимых государств. Мы являлись глобальными председателями в этой группе стран в 2020-2021 годы. В группу входит 32 государства с населением 520 миллионов человек. Вроде бы в масштабе планеты Земля – это не так много, но всё равно это жизни полумиллиарда человек.

И, конечно же, ещё один из компонентов мягкой силы – это мирное существование религий и национальностей различных этносов. Наша страна занимается продвижением этих ценностей - в сентябре прошлого года в Астане прошел Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором участвовали представители более 50 стран. Среди участников были Папа Римский, Верховный имам Шейх Аль-Азхар и другие духовные религиозные лидеры.



Слева направо: Папа Франциск, Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Сената Маулен Ашимбаев на церемонии закрытия конгресса 15 сентября 2022 года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступил с видеообращением и поблагодарил духовных лидеров за их вклад в продвижение общих ценностей. И кстати, итоговую Декларацию этого съезда мы распространили в ООН в качестве официального документа на текущей 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Мы являемся полноправными членами Совета по правам человека и Экономического и социального Совета (ЭКОСОС). В ЭКОСОС уже в третий раз, а в Совете по правам человека – во второй раз. Избрание в эти органы показывает авторитет нашей страны и признание наших заслуг именно в вопросах экономического, социального развития, а также в вопросах прав человека.

- Расскажите подробнее о миссии в Афганистане, какую роль играет Казахстан?

- Афганистан – наш сосед. Мы заинтересованы в скорейшем установлении мира и безопасности в этой стране. Это первая миссия. Также, учитывая диверсификацию наших экспортных потоков, Афганистан мог бы стать, например, транзитным хабом для нас.

Казахстан старается содействовать миру в этой стране. В своё время мы организовывали обучение в высших учебных заведениях для афганских студентов, организовывали поставку гуманитарной помощи. И когда в августе 2021 года там произошло смещение власти, встал вопрос о передислокации миссии ООН из Афганистана. ООН обратились к Казахстану, и наши власти выразили готовность принять миссию, которая и была дислоцирована в Алматы. В принципе, ситуация по безопасности в Афганистане сейчас уже более-менее стабилизировалась, поэтому основная миссия переехала назад.

- На Ваш взгляд, с какими основными проблемами и вызовами сталкивается Казахстан в достижении целей устойчивого развития?

- Очень интересный вопрос. Цели устойчивого развития (ЦУР) были приняты на глобальном уровне всеми странами-членами и направлены на общее развитие. Это борьба с бедностью, нищетой, борьба с неравенством и несправедливостью, борьба с изменением климата, повышение роли женщин, партнерства, защиты планеты в целом. И это не громкие слова. Именно здесь, в ООН, чувствуется, насколько остры эти проблемы глобального характера. Поэтому были приняты ЦУР.

Например, все страны, особенно население стран Глобального Юга (Бразилия, Индия, Мексика, Индонезия и Китай имеют наибольшее население и экономики южных штатов – прим. ред.) жалуются на проблемы неравенства. Речь идет о неравном доступе к ресурсам, технологиям. Казахстану тоже не хватает, например, каких-то технологий по энергии, сберегающих по «зелёной» энергии, поэтому важно, конечно, сотрудничать со странами, с «большой семёркой», с «большой двадцаткой».

В реализации повестки по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, о которой объявил Президент в своем Послании в 2021 году, это не только амбициозная и сложная задача, но даже отчасти, может быть болезненной, потому что у нас очень развита добыча полезных ископаемых, которые мы используем в экономике, в промышленности – нефть и уголь. Наша промышленность ориентирована на использование такого ископаемого топлива. А это выбросы двуокиси углерода и общее повышение температуры. И переход на новые технологии, представьте, заменить все эти турбины, газотурбины, угольные котлы и так далее на полезное топливо и «зелёное топливо» – это такой трудоёмкий процесс, который требует не только финансовых, но и технологических и интеллектуальных вливаний.

Опять же, касаясь развития транспортной инфраструктуры, именно в контексте того, что мы являемся изолированной страной в плане доступа к глобальным рынкам и мировому океану. Мы работаем с нашими партнёрами коллегами над тем, чтобы из страны landlocked (страна, не имеющая выхода к морю – перевод с англ. – прим. ред.), стать страной landlinked (соединенная с другими странами – перевод с англ. – прим. ред.).