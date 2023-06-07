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    Постепенный спад жары ожидается в Казахстане

    7 Июня 2023, 15:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 8 - 10 июня 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    На большей части Казахстана, под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов, пройдут кратковременные дожди с грозами, 9 июня на севере, в центре страны - сильные дожди, град и пыльная буря.

    В дневные часы очень сильная жара сохранится 8 июня на востоке, 8 - 9 июня на юго-востоке страны до +41°С, 8 - 9 июня ожидается постепенный спад жары на северо-западе, севере, в центре и на востоке до +20+28°С.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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