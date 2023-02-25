Постановка оперы «Абай» состоялась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Монументальная опера «Абай» выдающихся композиторов Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова была представлена вниманию слушателей в «Астана Опера» под управлением дирижера-постановщика спектакля, главного дирижера театра, всемирно известного маэстро Алана Бурибаева, который недавно вернулся из Будапешта, где ему рукоплескала венгерская публика. Во второй день выступления столичных любителей искусства ожидает ряд значимых дебютов талантливых солистов оперной труппы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В главной партии Айдара, ученика Абая, на сцену впервые вышел тенор Рамзат Балакишиев, для которого спектакль «Абай» является любимейшим из всех национальных оперных постановок театра. Для солиста важно в полной мере раскрыть эмоциональное состояние его героя и как можно лучше донести до зрителя внутренние переживания Айдара.

«К этой опере я испытываю глубокую, безусловную любовь, она мне близка как никакая другая. Вероятно, оттого, что я родился в Казахстане и у меня казахский менталитет. Потрясающей красоты музыка классиков Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди проникает глубоко в сердце, и еще мне очень нравится стиль написания этих поистине великих композиторов. Приводя определенный пример из партитуры, в музыке этого произведения встречаются моменты, как будто скачет лошадь. А сам я очень люблю верховую езду, особенно галоп. И этот темп галопа так заряжает, что возникает ощущение, что я скачу на лошади по бескрайним просторам степи. «Абай» можно назвать чудом национальной оперы, это просто невероятный спектакль, в который вложен труд поистине грандиозных людей. И всем, кто был причастен к постановочному процессу, я говорю огромное спасибо. Маэстро Алан Бурибаев, проделавший колоссальную работу над музыкальным началом, художники Эцио Фриджерио и Франка Скуарчапино, создавшие великолепные декорации и костюмы», - делится солист.

Также Рамзат Балакишиев отметил, что режиссер-постановщик Джанкарло дель Монако сумел глубоко раскрыть незнакомую ему до этого оперу неизвесной для него культуры, постичь национальный дух не только снаружи, но и изнутри, словно ее ставил казахский аксакал.

«Мне выпала огромная честь принимать участие в постановке с момента подготовки премьерных спектаклей, когда я готовил партии Азима и Нарымбета. Некоторые советы маэстро дель Монако я до сих пор помню и активно применяю в своем творчестве. Также в исполнении этой оперы и других казахских национальных опер следует особо выделить важность смысловой нагрузки в тексте. Казахский язык – это поэтический язык, для которого характерно особое богатство образов и эту образность можно интерпретировать по-разному, вплоть до красок отдельных слов, их значений и восприятия в целом. Вследствие этого зачастую в словах нет прямого перевода на другие языки, а есть контекст. Кроме того, в оперу включены песни, написанные рукой самого Абая, и петь эти песни – особая ответственность для меня, как и для любого казахстанца. К тому же в данном случае мой герой Айдар – поэт, в своих строках он поднимает насущные темы, которые волнуют народ. И поэтому при подготовке мне необходимо обратить особое внимание на слова, которые он произносит на протяжении действия, чтобы все получилось выверенно точно», - рассказал Рамзат Балакишиев.

В этот вечер в спектакле состоялось еще два дебюта: партию бия Жиренше, человека со старыми устоями, который противостоит великому поэту, философу и просветителю Абаю, борцу за торжество добра и справедливости, подготовил баритон Алтынбек Абильда, а образ родственника Жиренше Нарымбета представил тенор Артур Габдиев.

Днем ранее, свои интерпретации Айдара, Жиренше и Нарымбета публике представили Меир Байнеш, Талгат Галеев, Ерулан Камел.

В заглавной партии Абая в разные дни на сцену вышли ведущие солисты, звезды казахстанского классического вокала Жанат Шыбыкбаев, Талгат Мусабаев, а образ возлюбленной Айдара Ажар воплотили блистательные оперные примы Жаннат Бактай, Салтанат Ахметова. Азим – Беимбет Танарыков, Карлыгаш – Татьяна Вицинская, Салтанат Муратбекова, Кокбай – Ержан Саипов, Сырттан – Болат Есимханов, Шынгыс Расылхан, Мес – Хайдар Мустапин, Нурлыбек Коспармаков.

Работу с хором осуществил главный хормейстер театра – Ержан Даутов, балетмейстеры-постановщики – Турсынбек Нуркалиев, Галия Бурибаева, ассистент режиссера-постановщика – Еренбак Тойкенов, директор оперной труппы – Азамат Желтыргузов.

Побывал на постановке оперы «Абай» в театре «Астана Опера», где встретился с творческим коллективом и министр культуры и спорта Асхат Оралов.

«Театральное искусство в нашей стране должно очень высоко цениться. На прошлой неделе я ездил в отдаленный район Туркестанской области (Жетысай), где посещал драмтеатр им. Курманбека Жандарбекова. И как итог той рабочей поездки – данный театр получит увеличенное финансирование и также творческому коллективу будут обеспечены гастроли», - поделился министр культуры и спорта Асхат Оралов в Facebook.