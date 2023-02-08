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    Посол Турции поблагодарил народ Казахстана и Президента

    8 Февраля 2023, 16:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи поблагодарил народ и Президента Казахстана за готовность оказать поддержку его стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С того самого момента, как мы передали первую информацию о землетрясении через Министерство иностранных дел Республики Казахстан и других сотрудников, наши братья-казахи заявили о своей готовности оказать различную поддержку», - сказал посол на пресс-конференции в Астане.

    В этой связи он выразил признательность Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, а также всем другим государственным органам и учреждениям за пожелания и поддержку. Уфук Экиджи подчеркнул, что в понедельник Глава государства направил телеграмму с выражением соболезнования Президенту Турции. В тот же день президенты провели телефонный разговор, во время которого Касым-Жомарт Токаев разделил горе братской страны.

    «Казахстанцы не только выражают свои соболезнования, но и выражают готовность оказать финансовую и материальную помощь», - добавил Уфук Экиджи.

    Ранее посол Турции в Казахстане доложил о текущей ситуации в стране. На данный момент количество погибших составляет 7108, количество пострадавших превысило 41 тысячу. Последствия толков затронули 10 турецких провинций. В этих провинциях проживает около 13,5 млн человек. Почти каждое здание в зоне землетрясения пострадало. В работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы около 100 тысяч человек, в том числе 4 тысячи спасателей из 36 стран мира. Сегодня вторая группа казахстанских спасателей отправилась в Турцию.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Президент Казахстана Турция Общество
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