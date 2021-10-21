Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Официально

    Посол Таджикистана вручил орден «Спитамен» матери героя-пограничника

    21 Октября 2021, 11:09

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 20 октября 2021 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Казахстан Ибодзода Хайрулло вручил орден «Спитамен» 1 степени матери геройски погибшего пограничника Раджана Батрканова – Кизат Жилкыбаковне Батыркановой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «Указом Президента Республики Таджикистан №252 от 30 сентября 2021 года в честь 30-летия Н езависимости Республики и за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебного долга Батрканов Раджан Армиевич награждён посмертно орденом «Спитамен» 1 степени», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Пограничники КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Систему государственных наград нужно трансформировать - Президент РК
    Скопление автотранспорта на госгранице прокоментировали в Пограничной службе КНБ РК
    Президент подписал Указ о награждении 14 работников «Семей Орманы» посмертно
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам