Посол Таджикистана вручил орден «Спитамен» матери героя-пограничника

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 20 октября 2021 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Казахстан Ибодзода Хайрулло вручил орден «Спитамен» 1 степени матери геройски погибшего пограничника Раджана Батрканова – Кизат Жилкыбаковне Батыркановой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Указом Президента Республики Таджикистан №252 от 30 сентября 2021 года в честь 30-летия Н езависимости Республики и за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебного долга Батрканов Раджан Армиевич награждён посмертно орденом «Спитамен» 1 степени», - говорится в сообщении.