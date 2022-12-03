Посольство Украины «заминировали» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Казахстан сообщила о том, что в Астане специальные службы столицы проверяли Посольство Украины, передает МИА «Казинформ».

«1 декабря в 17:50 часов в полицию обратился консул Посольства Украины и сообщил, что на их электронную почту в 15:08 часов пришло письмо о минировании здания.

Факт зарегистрирован в книге учета информации УП района Есиль.

На место происшествия прибыли специальные службы.

В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Мероприятие проходило без эвакуации.

Полиция разыскивает лиц, причастных к произошедшему», говорится в публикации пресс-службы МВД в Telegram-канале.



