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    Посольство Украины «заминировали» в Астане

    3 Декабря 2022, 21:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Казахстан сообщила о том, что в Астане специальные службы столицы проверяли Посольство Украины, передает МИА «Казинформ».

    «1 декабря в 17:50 часов в полицию обратился консул Посольства Украины и сообщил, что на их электронную почту в 15:08 часов пришло письмо о минировании здания.

    Факт зарегистрирован в книге учета информации УП района Есиль.

    На место происшествия прибыли специальные службы.

    В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Мероприятие проходило без эвакуации.

    Полиция разыскивает лиц, причастных к произошедшему», говорится в публикации пресс-службы МВД в Telegram-канале.
    Происшествия Украина МВД РК
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