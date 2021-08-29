Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Посольство Туркменистана в Кабуле не располагает сведениями о задержании иностранцев со взрывчаткой

    29 Августа 2021, 13:37

    АШГАБАД. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Туркменистана прокомментировало сообщения в зарубежных СМИ о задержании иностранцев со взрывным устройством возле Посольства Туркменистана в Кабуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД Туркменистана.

    «В ряде зарубежных СМИ появлялась информация о якобы задержании возле Посольства Туркменистана в Кабуле иностранных граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство. В этой связи Посольство сообщает, что не располагает какой-либо информацией по сути вышеизложенного», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Центральная Азия Туркменистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков