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    Посольство Мексики откроется в Казахстане

    16 Января 2023, 15:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане откроется посольство Мексики. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, эта информация была озвучена мексиканской стороной на традиционной встрече с представителями дипломатии в Мехико.

    «12-13 января в городе Мехико состоялась традиционная ежегодная встреча главы МИД Мексики Марселя Эбрарда с дипломатическим корпусом, аккредитованным в стране. В своем выступлении министр Эбрард, говоря о задачах на текущий год, официально объявил, что в 2023 году Мексика откроет 5 новых посольств, в том числе и в Казахстане. Казахстан приветствует решение мексиканского правительства и готов оказать необходимое содействие при открытии посольства Мексики в Астане», - сказал Айбек Смадияров на еженедельном брифинге в МИД.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Сотрудничество
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