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    Посольство Казахстана в Иране работает в штатном режиме — МИД РК

    30 Января 2023, 13:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Посольство Казахстана в Тегеране работает в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, казахстанская сторона не планирует усиливать либо принимать дополнительные меры безопасности в связи с террористической атакой на посольство Азербайджана в Иране.

    «Это единичный случай. Если бы это была серия атак на посольства, которые находятся в Тегеране, то было бы другое дело. Посольство работает в штатном режиме», - сказал он на встрече с журналистами в Астане.

    По данным Айбека Смадиярова, информации о пострадавших граждан Казахстана не поступало.

    27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

    Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

    Ранее Министерством иностранных дел Азербайджана были приняты соответствующие меры для доставки в Азербайджан тела Орхана Аскерова, погибшего в Иране в результате нападения на посольство. С этой целью Азербайджан выделил самолет. Самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку. Также в Баку доставлено тело Орхана Аскерова.

    МИД РК осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Азербайджан Иран
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