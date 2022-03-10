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    Посол РК встретился с госминистром иностранных дел и культуры Индии

    10 Марта 2022, 22:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан Нурлан Жалгасбаев встретился с государственным министром иностранных дел и культуры Индии Минакши Лекхи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В начале встречи стороны обменялись теплыми поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между странами. Стороны обсудили весь комплекс актуальных вопросов казахстанско-индийских двусторонних отношений, обменялись мнениями по перспективам дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    По итогам встречи собеседники пришли к общему пониманию о необходимости скорейшей имплементации договоренностей, достигнутых в ходе первого Саммита «Центральная Азия – Индия».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Индия
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