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    Посол Казахстана встретился с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян

    2 Марта 2022, 20:53

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча Посла Казахстана Болата Иманбаева с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Во время беседы посол проинформировал о предпринимаемых Правительством Казахстана мерах по социально-экономической модернизации в РК, направленной на повышение благосостояния и уровня жизни населения. Особое внимание было уделено разъяснению курса политических и демократических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Верховному Патриарху было передано послание Главы государства с приглашением принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане 14-15 сентября 2022 года.

    Католикос всех армян Гарегин II выразил поддержку политике руководства Казахстана, а также отметил особую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий в развитии межконфессионального и межцивилизационного диалога.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Религия Армения
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