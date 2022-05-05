Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана

    5 Мая 2022, 22:19

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане Аскар Тажибаев вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе беседы, состоявшейся по завершении официальной церемонии, стороны с удовлетворением отметили высокий уровень казахстанско-туркменских отношений. Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

    Особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад, а также встречи лидеров двух стран на полях Третьей консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

    Стороны подчеркнули, что наши государства являются важными стратегическими партнёрами, что подтверждает солидная договорно-правовая база двусторонних связей, а также успешная деятельность совместной Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

    Посол вручил С. Бердымухамедову приглашение от имени Президента Казахстана К. Токаева принять участие в Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое пройдет 12-13 октября 2022 года в городе Нур-Султане. Приглашение было с благодарностью принято главой Туркменистана.

    По завершении встречи А. Тажибаев посетил Мавзолей первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова и мечеть Turkmenbashynin Ruhy Metjidi («Мечеть духа Туркменбаши»), распложенные в поселке Кипчак в пригороде столицы. В мавзолее казахстанский дипломат возложил венок к монументу, воздвигнутому в память о матери и двух братьях С. Ниязова, погибших во время землетрясения в Ашхабаде в 1948 году.

    Отдав дань памяти первому президенту Туркменистана, А. Тажибаев возложил венок к Монументу независимости Туркменистана в центре Ашхабада.

    Фото: пресс-служба МИД РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Туркменистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков