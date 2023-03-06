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    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Албании

    6 Марта 2023, 10:31

    ТИРАНА. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Еркебулан Сапиев вручил Президенту Албании Байраму Бегай верительные грамоты в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Албания, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В декабре прошлого года чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Республике Албания по совместительству.

    Церемония по вручению верительных грамот состоялась 2 марта в резиденции Президента Албании. К главному зданию страны посол Казахстана прибыл в сопровождении мотоциклетного эскадрона.

    Казахстанский дипломат передал албанскому лидеру наилучшие пожелания от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева и сообщил, что Астана уделяет особое внимание укреплению сотрудничества между двумя странами, в том числе в активизации политического диалога и взаимодействии в торгово-экономической, туристической, инвестиционной и транзитно-транспортной сферах.

    В своей речи Еркебулан Сапиев подтвердил последовательный курс руководства Казахстана на дальнейшее всестороннее укрепление отношений между двумя странами.

    Президент Албании поздравил казахстанского посла с официальным вступлением в должность и пожелал ему успехов в дальнейшем укреплении двусторонних отношений. Он отметил, что Казахстан является основным партнером Албании в Центральной Азии.

    Байрам Бегай, выразив готовность к развитию и углублению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес для двух государств, передал дружественные приветствия Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.

    Дипломатические отношения между Казахстаном и Албанией установлены 21 сентября 1993 года. За время двустороннего сотрудничества страны успешно реализовывают проекты в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

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