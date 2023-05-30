Посол Казахстана вручил Президенту Азербайджана верительные грамоты

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Азербайджане Алима Байеля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанский дипломат отметил, что для него большая честь представлять свою страну в братской Азербайджанской Республике. Алим Байель подчеркнул, что будет работать над дальнейшим продвижением двустороннего сотрудничества в рамках поручений глав государств Казахстана и Азербайджана.

В ходе беседы Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение уровнем активного сотрудничества между двумя странами, и подчеркнул, что его визит в Казахстан и визит Президента Казахстана в Азербайджан придали большой импульс расширению взаимодействия.

Азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что доверительные отношения между ним и Президентом Касым-Жомартом Токаевым станут залогом дальнейшего укрепления казахско-азербайджанских братских связей.

Глава Азербайджана заявил, что транспортно-логистическая сфера является одним из основных направлений двустороннего сотрудничества. Он отметил, что реализуемые сегодня совместные инфраструктурные проекты создают хорошую возможность для расширения объемов грузоперевозок.

Ильхам Алиев также подчеркнул значение начавшейся недавно транспортировки казахстанской нефти через территорию своей страны. Президент пожелал Послу успехов в его деятельности.

В свою очередь, Алим Байель поздравил Президента и народ Азербайджана с Днем Независимости, а также выразил почтение светлой памяти Гейдара Алиева, 100-летие которого широко отмечается в эти дни.

Дипломат согласился с тем, что приоритетом в двустороннем сотрудничестве является развитие торгово-экономического взаимодействия, а также реализация проектов, имеющих большое геоэкономическое значение не только для наших стран, но и для всего региона. В их числе – развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, прокладка по дну Каспийского моря фибер-оптической линии связи, диверсификация экспорта казахстанской нефти.

На встрече также было отмечено, что Казахстан и Азербайджан плодотворно сотрудничают на международной арене, в том числе в рамках Организации тюркских государств. Был обсужден ход подготовки к 10-му юбилейному саммиту ОТГ, который должен состоятся в этом году в Казахстане.