Посол Азербайджана в РК награжден золотой медалью Международной Тюркской академии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали наградил Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Казахстане Рашада Маммадова специальной медалью Тюркской академии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специальная золотая медаль Международной Тюркской академии за неоценимый вклад в укрепление сотрудничества между братскими странами вручается впервые среди дипломатического корпуса.

«Посол Азербайджанской Республики в Казахстане Рашад Маммадов за это время сделал очень много работы. После своего назначения он активно помогал в создании музея. Мы провели ряд совместных мероприятий и перевели много книг. Сегодня от имени Тюркской академии мы бы хотели наградить господина Маммадова золотой медалью за его усердную пятилетнюю работу. Хотел бы отметить, что золотая медаль вручается Тюркской академией впервые среди послов», - отметил президент Международной Тюркской академии Д. Кыдырали в ходе презентации новых книг о Карабахе в столице.

Он также отметил, что Тюркская академия является первой международной организацией, выпустившей книги про Карабах на казахском языке.

В свою очередь посол Азербайджана Р. Маммадов считает, что Тюркская академия является общим достоянием всего тюркского мира.

«Мы благодарны, не только за то, что именно в трудные моменты Тюркская академия была рядом с нами, но и за то, что в период своего существования она написала огромное количество исторических, географических, литературных и иных книг и этим путем раскрыла Азербайджан для своих братских народов, в том числе и для Азербайджана были открыты эти народы. Была написана наша общая история и общая география. Академия решила наградить меня золотой медалью, это большая честь, то, что я попытался сделать, смог сделать - это входит в мои должностные обязанности. Я уверен, сколько бы мы не делали для развития Тюркской академии, для сближения наших народов, - это является главной нашей вехой, мечтой наших народов и целью наших стран», - поделился Р. Маммадов.

Сегодня Международная Тюркская академия в рамках празднования 30-летия Независимости тюркских государств провела презентацию ряда книг по азербайджанскому направлению в г. Нур-Султане. В ходе мероприятия были представлены подготовленные Тюркской академией книги «Карабах - жемчужина Азербайджана: история, культура, природа», «Утраченное счастье: правдивые истории Карабаха» и «Азербайджанская Народная Республика».

В мероприятии приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Казахстане Рашад Маммадов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Казахстане Жээнбек Кулубаев, Первый секретарь Посольства Республики Узбекистан в Казахстане Музаффар Усманов, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева, экс-госсекретарь Кыргызской Республики Осмонакун Ибраимов, председатель Союза писателей Евразии Якуб Омероглу, директор музея С. Сейфуллина Несипбек Айтулы, директор городского отделения г. Нур-Султана Союза писателей Казахстана Даулеткерей Капиулы, а также государственные и общественные деятели, видные ученые и и представители интеллигенции.