Пособия для людей с особыми потребностями увеличат в Казахстане с сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, заявил, что необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно хочу остановиться на социальной защите людей с особыми потребностями. К этой категории на сегодня относится более 700 тысяч человек. Они очень остро ощущают последствия высокой инфляции, в частности, рост цен на продукты и лекарства. Нам необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями и осуществляющими уход за ними. Также нельзя оставлять без внимания граждан, потерявших кормильца в семье», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил Правительству с 1 сентября этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5%.

«У нас есть все основания утверждать, что Казахстан является единственным государством в нашем регионе, которое обеспечивает такую социальную поддержку. В целом, система государственной социальной поддержки должна стать проактивной и еще более адресной. Однако любая помощь не должна порождать иждивенчества», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент пояснил, что это касается молодых трудоспособных граждан, которым не следует уповать на пособия.

«Это постыдное дело для здоровых и полных сил граждан. Следует проявлять особое внимание в отношении работников, трудящихся во вредных условиях. Для данной категории работников следует ввести специальные выплаты с учетом детального изучения отечественного и международного опыта. В трудовой сфере помощь государства должна быть направлена прежде всего на точечное упреждение социальных рисков, а не устранение их последствий. Парламенту и Правительству нужно тесно координировать работу по этому направлению. Уверен, что депутаты, представляющие Народную партию Казахстана и Общенациональную социал-демократическую партию, примут самое активное участие в решении важных социальных вопросов», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Астане проходит первая сессия Парламента РК VIII созыва.



