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    Пособие на оздоровление получат все работники бюджетных организаций ВКО

    8 Апреля 2022, 19:25

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе пособие на оздоровление должны теперь получат все работники бюджетных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    Как пояснили в Инфоцентре, ранее лечебное пособие раз в год при уходе в отпуск получали только гражданские служащие. Теперь данная льгота должна распространяться на всех работников организации.

    Соответствующее положение закреплено в областном соглашении между акиматом Восточного Казахстана, областными объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2021 – 2023 годы.

    «Лечебное пособие относится к организациям, которые финансируются через бюджет. В Трудовом кодексе есть норма – гражданским служащим работодатель обязан выплачивать, когда они уходят в ежегодный трудовой отпуск, пособие для оздоровления в размере одного должностного оклада. Но есть работники, которые не входят в категорию гражданских служащих. Сейчас по соглашению пособие имеют право получать все категории рабочих, включая работников неквалифицированного труда, состоящих в штате государственных учреждений и казенных предприятий, а также в штате государственных предприятий на праве хозяйственного ведения», – отметил руководитель Управления государственной инспекции труда ВКО Бакытбек Кизатов.

    При этом он подчеркнул, что в случае несоблюдения данных требований, работодателя могут привлечь к административной ответственности в размере 440 МРП, или более 1,2 млн тенге.

    Положение о пособии на оздоровление закреплено в областном соглашении между акиматом Восточного Казахстана, областными объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2021 – 2023 годы.

    Как пояснили в управлении государственной инспекции труда, для принятия системных мер по недопущению социально-трудовых конфликтов в областное Соглашение включены положения:

    - об индексации заработной платы на уровень инфляции;

    - выплачивать пособия для оздоровления к ежегодному трудовому отпуску в размере должностного оклада всем категориям рабочих, включая работников неквалифицированного труда, состоящих в штате государственных учрежденидй и казенных предприятий, а также в штате государственных предприятий на праве хозяйственного ведения;

    - работникам, осуществляющим трудовую деятельность и проживающим в зонах радиационного риска, производить ежемесячную доплату и предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, причем «предоставление данных мер социальной поддержки населения предусмотреть в коллективных договорах с распространением на всех работников организации, вне зависимости от наличия «удостоверения пострадавшего», - отметили в управлении.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Внешняя политика Казахстана Восточно-Казахстанская область Права человека Минтруда РК Здравоохранение
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