Последствия возможного дефолта в США – оценка американских экспертов

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Возможный дефолт в США может стать третьим потрясением для мировой экономики за последние три года, а отсутствие исторического прецедента делает его непредсказуемым и опасным для экономик всего мира, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

После пандемии «Covid» и конфликта в Украине, риски неспособности американского правительства оплачивать свои счета стало самой обсуждаемой темой в экспертном сообществе.

Так, 30 мая крупный законопроект о потолке долга, согласованный президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, прошел первый этап, получив одобрение Комитета по правилам и направлен на голосование в Палату представителей, возглавляемой республиканцами. Затем проект закона должен быть одобрен Сенатом, контролируемый демократами и утвержден до крайнего срока – 5 июня текущего года, установленным Министерством финансов США, чтобы предотвратить дефолт.

Однако, существуют предпосылки, что законопроект будет принят вовремя и удастся избежать негативных экономических последствий.

Так, член Палаты представителей Дасти Джонсон (республиканец), председатель правоцентристской группы Main Street дал оценку, что законопроект «абсолютно пройдет» опираясь на мнения своих коллег.

Данный оптимистический сценарий наиболее вероятен и отвечает интересам самих США.

Но, что будет, если что-то пойдет не по плану. Так, экономисты Moody's Analytics дали пессимистический прогноз в мае в случае, если законодатели не предпримут своевременных действий.

Удар по экономике США будет катастрофическим. Федеральное правительство будет стремиться ликвидировать дефицит наличности в размере примерно 150 млрд долларов путем сокращения государственных расходов, которые затронут все сферы экономики США.

В дополнение к экономическим потрясениям будет нанесен ущерб доверию бизнеса и инвесторов к покупке ценных бумаг США.

Экономический спад, который за этим последует, будет сравним с тем, который произошел во время глобального финансового кризиса 2008-2013 годов. Это означает, что реальный ВВП США может снизиться на 4,6% в 2024 году, потери более 7,8 млн рабочих мест и увеличение безработицы с 3,4% до 8%. Падение цен на акции нанесут ущерб их держателям на 10 трлн долларов. Доходность казначейских облигаций снизится, а ставки по ипотечным кредитам и другим потребительским и корпоративным займам резко возрастут.

По оценкам экспертов, дефолт США может нанести ущерб мировым финансовым рынкам. Кредитоспособность казначейских ценных бумаг США уже давно поддерживает спрос на доллары США, способствуя их стоимости и статусу мировой резервной валюты. Любой удар по доверию к экономике США, будь то дефолт или окружающая его неопределенность, может заставить инвесторов продавать казначейские облигации США и потенциально ослабить доллар.

В случае кризиса прогнозируются колебания курса доллара США.

По мнению главного экономиста Moody's Analytics Марка Занди, американский доллар вырастет, по крайней мере на начальном этапе «из-за неопределенности и страха» глобальных инвесторов, но затем снизится и будет сохраняться на низком уровне.

Доцент кафедры экономики Северо-Восточного университета Нэнси Кимелман считает, что последствия дефолта будут распространяться на финансовые рынки, делая все активы более рискованными и приводя к падению цен на акции и росту процентных ставок. Также доллар США пострадает, что приведет к ослаблению его курса.

Также, дефолт может разрушить рынок казначейских долгов на сумму 24 трлн долларов, вызвать заморозку финансовых рынков и разжечь международный кризис.

«Долговой дефолт станет катастрофическим событием с непредсказуемыми, но, вероятно, драматическими последствиями для американских и мировых финансовых рынков», – сообщил Эсвар Прасад, профессор торговой политики Корнеллского университета и старший научный сотрудник Брукингского института.

Аналогичное мнение имеет старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне Морис Обстфельд, который отметил, что если доверие к обязательству Министерства финансов по выплате окажется под вопросом, это может нанести ущерб ряду мировых рынков.

Необходимо отметить, что для государств, имеющих крупные задолженности перед США, более слабый доллар может сделать долги, номинированные в других валютах, относительно более дорогими и угрожать ввергнуть некоторые развивающиеся страны в долговой или политический кризис.

Таким образом, существует надежда, что американским законодателям удастся вовремя принять меры по недопущению дефолта.

В прошлом американским политическим лидерам обычно удавалось отойти от пропасти и поднять лимит госдолга, пока не становилось слишком поздно. Конгресс повышал, пересматривал или продлевал лимит заимствований 78 раз с 1960 года, последний раз в 2021 году.

Даже в случае развития положительного сценария, данная мера не решает проблему экономики США, а откладывает ее до 2025 года.

Вместе с тем, риски экономического кризиса все еще сохраняются. Так, министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что правительство может объявить дефолт уже 1 июня т.г., если законодатели не поднимут потолок госдолга США, составляющего 31,4 трлн долларов (установленного 2021 году).

В этой связи, потенциальный мировой кризис, вероятнее всего, затронет экономику Казахстана, как в сфере приобретенных американских казначейских ценных бумаг, так и имеющегося внешнего долга перед США в размере 12,4 млрд долларов.



