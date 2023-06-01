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    Последний звонок прозвенел в Карагандинской области для более чем 172 тысяч учащихся

    1 Июня 2023, 23:54

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Флешмоб, поздравления от первоклассников, учителей и родителей, прощальный вальс – учебный год завершился для более чем 172 тысяч учащихся школ Карагандинской области. Сегодня для них прозвучал последний звонок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в регионе 11-е классы оканчивают 7260 выпускников. Впереди многих из них ждёт важное испытание – сдача Единого национального тестирования.

    На знак «Алтын белгі» в области претендуют 147 выпускников, на аттестаты с отличием – 412. 9-е классы окончили более 15 тысяч учащихся.

    В карагандинской гимназии имени Сакена Сейфуллина торжественная линейка традиционно началась с марша выпускников.

    Фото: акимат Карагандинской области

    Со словами напутствия выступила директор учебного заведения Салтанат Жунусова.

    «Сегодня очень трогательный и в то же время очень радостный день для выпускников и их родителей. Позади школьная пора, а впереди светлое будущее. Я желаю, чтобы каждый из вас нашел свое место под солнцем и с теплотой вспоминал родную гимназию и учителей, которые вложили в вас все самое лучшее», – сказала Салтанат Жунусова.

    Фото: акимат Карагандинской области

    Выпускник 11Ә класса Мадияр Куаныш планирует связать свою жизнь с электроэнергетикой. Он уже выбрал вуз и готовится к финальному ЕНТ. Юноша уверен в своих силах и желает одноклассникам такого же оптимизма.

    «Я хочу пойти по стопам дедушки и мамы. Они у меня работают в этой сфере. Дедушка – почетный энергетик Казахстана. На пробных тестированиях в среднем набирал по 100 баллов. Весь этот год старался совмещать подготовку к ЕНТ, учебу и общение с друзьями. Ведь это незабываемые годы нашей жизни, можно сказать, самые лучшие. В школе я обрел вторую семью. Надеюсь, что и после школы будем поддерживать теплые отношения. Будущим выпускникам желаю наслаждаться каждым днем в школе, ведь это время больше не вернется», – сказал Мадияр Куаныш.

    Фото: акимат Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование школа
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