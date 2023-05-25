Последний звонок для школьников пройдет 1 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году учебный год завершают более 3,7 млн учащихся школ Казахстана. Такие цифры озвучил министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, 11-й класс оканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на «Алтын белгі».

«По окончании учебного года торжественное мероприятие планируется провести 1 июня в рамках празднования Дня защиты детей. Торжественное вручение аттестатов пройдет с 20 по 22 июня текущего года», - сказал министр во время заседания Правительства.

Он напомнил, что в этом году учебный год заканчивается 31 мая. Выпускные экзамены пройдут в 9 классах по 4 предметам с 2 по 13 июня, а для выпускников 11 классов - по 5 предметам с 5 по 19 июня.



