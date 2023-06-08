Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.16 eur/kzt 486.31

    rub/kzt 5.35 cny/kzt 62.89
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    После внеплановой проверки «АрселорМиттал Темиртау» оштрафовали на миллиард тенге

    8 Июня 2023, 17:30

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Компанию оштрафовали после внеплановой проверки сотрудников Департамента экологии по Карагандинской области. Специалисты выявили ряд грубых нарушений экологического законодательства, передает МИА «Казинформ».

    «Основными нарушениями являются превышения установленных нормативов предельно-допустимых выбросов по следующим цехам таких как: коксовый, ТЭЦ-2, агломерационный, доменный, листопрокатный №2, №3, цех обжига извести. За установленные нарушения департаментом был наложен административный штраф за нарушение экологического законодательства на сумму Т1 207 287 661», – заявили в пресс-службе департамента экологии по Карагандинской области.

    Между тем, административный суд Темиртау назначил «АрселорМиттал Темиртау» рассрочку по выплате штрафа до 15 августа.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Карагандинская область Экология Промышленность АрселорМиттал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
    Экибастузцев за адмнарушения оштрафовали более чем на 98 млн тенге
    Нарушения ПДД на свыше 1,3 млн тенге совершил житель Петропавловска
    Нужно пересмотреть возраст выхода лесников на пенсию – эксперт
    Популярное
    1 Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    2 Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
    3 Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
    4 Какие имена самые популярные в Казахстане
    5 Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса