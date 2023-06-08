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    После смены руководства Назарбаев Университета будет проведен финансовый анализ

    8 Июня 2023, 18:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После смены руководства Назарбаев Университета будет проведен финансовый анализ. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в кулуарах Международного форума Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня есть только одно изменение. Меняется Закон о Назарбаев Университете. Основная цель Правительства, нашего министерства – сохранение потенциала университета и вывод его на сильный исследовательский уровень. Приоритетный план – повышение исследовательского потенциала. В Назарбаев Университете есть 9 очень мощных лабораторий. Там собраны лучшие профессора, преподаватели. Они на высоком уровне по научным публикациям. Но, маловато прикладных, отраслевых исследований. Надо признать, что еще недостаточной большой вклад в производство, для наших национальных компаний, отраслевых компаний», – сказал С. Нурбек.

    По его словам, порядок финансирования университета останется прежним. Автономные права вуза не будут ограничиваться. Потому что нужно сохранить накопленный потенциал, сформировавшийся кадровый состав, мощные лаборатории, возникшие благодаря хорошему финансированию. Но должен быть проведен анализ в этой части. Поскольку руководство университета меняется, будет объявлен большой конкурс. На основе этого конкурса будет назначено новое руководство и после этого будет проведен анализ.

    Напомним, в конце мая президент Назарбаев Университета Шигео Катсу объявил о своем уходе в отставку.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минпросвещения РК Международный форум Астана
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