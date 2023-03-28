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    После съемок в Талдыкоргане водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали за нарушение ПДД

    28 Марта 2023, 11:30

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Автомобиль, в котором ехал Кайрат Нуртас, грубо нарушил правила дорожного движения в Талдыкоргане, проехав по местам, где проезд запрещен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой певец Кайрат Нуртас едет по месту, где движение автотранспорта запрещено. Читатели выразили свое недовольство этим, после чего водитель автомобиля, нарушивший правила, был установлен и оштрафован.

    «Сообщаем, что водитель Mercedes-Benz действительно допустил в городе Талдыкоргане нарушение ПДД РК. В ходе розыскных мероприятий 45-летний водитель автомашины был задержан на территории города Алматы и привлечен к административной ответственности по ст.601 КРКоАП (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками). Полиция Жетысуской области выражает благодарность горожанам за проявление активной гражданской позиции, нетерпимость к правонарушениям и содействие органам правопорядка», – сообщила пресс-служба департамента полиции Жетысуской области .

    Отметим, Кайрат Нуртас снимал видео на центральной площади Талдыкоргана, где установлены ограничения для движения транспорта.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Общество Жетысуская область
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