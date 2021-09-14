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    Послание Президента народу Казахстана обсудили в Армении

    14 Сентября 2021, 09:07

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Ереване в формате круглого стола обсудили Послание Президента народу Казахстана. Участники мероприятия ознакомились с основными положениями Послания и обменялись мнениями по темам, вызвавшим наибольший интерес. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Ереване состоялся круглый стол, посвященный Посланию Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». На мероприятие были приглашены представители политических, экспертных, общественных кругов Армении, местных СМИ, а также представители Национального Собрания и государственных органов Армении.

    Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев подробно ознакомил участников мероприятия с основными положениями Послания, акцентировав внимание на широком комплексе мер по повышению благосостояния населения РК.

    «Под руководством Касым-Жомарта Токаева Казахстан последовательно продолжает курс экономических и политических реформ, заложенных Первым Президентом страны.

    Послание - это стратегические и тактические ориентиры в деле исполнения этих реформ, инициатив и поручений Главы государства по дальнейшему социально-экономическому, политическому и культурному развитию», - отметил Посол Казахстана в Армении Б. Иманбаев.

    Положения Послания вызвали интерес присутствующих, о чем свидетельствует живая дискуссия, состоявшаяся между участниками круглого стола.

    «Внимательно следим за экономическими и политическими процессами в Казахстане. Должен отметить системный подход руководства Казахстана к проведению реформ в сфере здравоохранения, образования, совершенствования региональной политики и защиты прав человека», - заявил в ходе дискуссии координатор Евразийского экспертного клуба, аналитик Арам Сафарян.

    В свою очередь генеральный директор ИА «Арминфо» Эммануил Мкртчян, комментируя Послание, подчеркнул многоплановость подходов руководства РК к решению целого комплекса вопросов.

    «Послание отражает многоплановый подход к решению внутриполитических задач и обеспечению глобальной и региональной безопасности. Особо отмечу опыт Казахстана в области межнациональной политики, создания общества толерантности и межконфессионального согласия в рамках модели, которая может служить примером для других стран», - заявил Э. Мкртчян.

    Доктора экономических наук, главу исследовательского центра «Альтернатива» Татула Манасаряна особо заинтересовали положения Послания, касающиеся социально-экономического развития страны.

    «Каждый год Послание Президента Казахстана для меня очень важный документ, который я сравниваю с предыдущими в контексте экономических показателей. Много изучал положительные перемены в Казахстане в плане экономики и продолжаю изучение.

    Об экономике Казахстана я рассказываю не только своим студентам, коллегам в аналитическим центре, но и по армянскому телевидению, а также на международных площадках», - отметил Т. Манасарян.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения Послание Президента-2021
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