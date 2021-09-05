Послание Президента, ликвидация последствий взрывов на военном складе, Паралимпиада – обзор за неделю

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –Насыщенной на различные события стала ушедшая неделя, главным из которых стало Послание Президента. Несмотря на продолжающуюся борьбу с коронавирусом, казахстанцы внимательно следили за выступлением наших атлетов на Паралимпиаде в Токио, ликвидацией последствий взрывов в Жамбылской области, событиями в Афганистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана, в котором остановился на текущей ситуации в стране и обозначил основные направления дальнейшего развития республики. Глава государства в своем выступлении, прежде всего, коснулся экономической ситуации в стране, вопросах борьбы с пандемией и социальных аспектах.

Послание Президента, широко обсуждается в обществе. Какие вопросы, озвученные в Послании Президента РК, нашли наибольший отклик у казахстанцев, рассказали эксперты, «Президент предложил очень много тем на вырост. Проблему образования мы будем обсуждать все 20 лет. Вопрос образования и качества образования - наиболее важный. Понятно, что людям всегда нравится, когда увеличивается зарплата, появляется пособие, растет средняя заработная плата. В долгосрочном плане и мы к этому еще не раз вернемся, а образование и качество образования, трудоустройство являются ключевыми», - отметил депутат Мажилиса Айдос Сарым в ходе экспертного осуждения в пресс-центре АО «МИА «Казинформ».

Казахстанцы продолжали следить за ходом ликвидации последствий взрывов на военном складе в Жамбылской области, приведших к гибели людей. На неделе Министерство обороны предоставило официальный комментарий по сообщениям в СМИ касательно пожара на складе в Жамбылской области.

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали обстановку на месте ЧП в Байзакском районе Жамбылской области, где 26 августа произошли взрывы на складе боеприпасов.

Как отметил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, в целях полного и объективного расследования по факту взрывов на территории воинской части в Жамбылской области создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Центрального аппарата МВД.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.

Внимание любителей спорта было приковано к Токио, где сборная Казахстана завершила выступление на Паралимпийских играх. Казахстанские параспортсмены завершили Игры с пятью медалями: одно «золото» в пауэрлифтинге (Давид Дегтярев), три «серебра» - в парадзюдо (Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина) и «бронза» - в плавании (Нурдаулет Жумагали).

На ушедшей неделе было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».

Как говорится в документе, невакцинированные работники не допускаются на работу. Ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) в организациях и на объектов, связанных с обслуживанием людей.

Продолжается вакцинация населения.

1 сентября после годичного перерыва начались занятия в школах страны. Но каждый регион в подходе к учебному процессу подходит исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки. Так, в Атырау школьники могут обучаться в онлайн режиме. Для этого родители учеников должны написать заявление.

Из внешнеполитических событий внимание было приковано к Афганистану, где власть захватили талибы. О спецоперации по эвакуации казахстанцев из Афганистана рассказал помощник Президента Республики Казахстан по политическим вопросам Ерлан Карин в своем Telegram-канале. «Наши силовики сумели провести сложнейшую операцию за короткое время в условиях полного хаоса в Кабуле. Надо было сначала договориться с американцами, у которых самих хватало забот и проблем, затем собрать наших в Кабуле и безопасно провести до аэропорта, а затем еще снова договариваться со всеми на месте, чтобы теперь уже завести через блокпосты на территорию аэропорта. Также наши военные вместе с нашими гражданами еще эвакуировали кыргызских дипломатов», - написал Ерлан Карин.