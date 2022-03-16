Послание Президента: Что сделано за 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние полтора года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступал с Посланием народу Казахстана два раза – в сентябре 2020 года и в сентябре 2021 года. Традиционно Глава государства давал ряд поручений. В связи с этим международное информационное агентство «Казинформ» подготовило обзор того, что сделали за это время государственные органы.

Одним из вопросов Глава государства отметил негативную роль и проблемы регулирования валютного рынка, движения капитала.

«Значительная часть экспортной выручки даже не заходит на внутренний валютный рынок, оставаясь за рубежом. Правительству, Нацбанку следует заинтересовывать экспортеров к продаже валютной выручки», - сказал тогда Глава государства.

По данным Министерства торговли и интеграции, Национальному банку РК предложено рассмотреть возможность применения нормы по обязательному хеджированию части валютных обязательств в отношении субъектов квазигосударственного сектора, имеющих обязательства в иностранной валюте. Соответствующие поправки находятся на согласовании заинтересованных государственных органов.

Также ведется работа по внесению изменений в Налоговый кодекс в части увеличения доли возврата превышения НДС в упрощенном порядке до 80% сырьевым экспортерам, которые конвертируют валютную выручку в размере не менее 50% от поступившей за налоговый период.

Приказом МНЭ РК создана рабочая группа, которой выработаны законодательные поправки в Налоговый кодекс.

В пресс-службе МТИ рассказали, какие меры принимаются касательно предоставления более выгодных по сравнению с рыночными условиями инструментов для инвестирования средств в национальной валюте, например, в депозиты с целью стимулирования конвертации валюты экспортерами.

Нацбанк РК в качестве стимулирующей меры предлагается рассмотреть возможность привлечения экстра-конвертированной тенговой ликвидности от компаний квазигосударственного сектора, сверх обязательной нормы конвертации 50% от валютной выручки. Ставка привлечения не превысит уровень базовой ставки. При этом, срок привлечения предлагается определить не менее трех месяцев.

В настоящее время Нацбанком РК разрабатываются внутренние правовые акты, регламентирующие прием депозитов от субъектов квазигосударственного сектора. Также НБ РК сообщает, что готов принимать депозиты субъектов квазигосударственного сектора консолидировано через материнские компании (АО «ФНБ «Самрук Казына» и АО «НУХ «Байтерек»).

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК разработало проект концепции законопроекта по внесению изменений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» в части дополнения контрактов на недропользование с обязательным условием продажи иностранной валютной выручки. Изменения касаются и обязательств по конвертации валютной выручки сырьевых экспортеров. В настоящее время проект проходит внутриведомственное согласование.

Что касается запрета на открытие зарубежных счетов и зачисление выручки на счета компаний, доля государства в которых составляет более 50%, то по информации Национального банка РК, ограничения на открытие и использование счетов в иностранных банках являются валютными ограничениями и могут быть реализованы на временной основе в недискриминационном порядке в рамках специального валютного режима. Также, НБ РК и Миннацэкономики РК отмечают, что введение таких ограничений в рамках валютного законодательства будет негативно воспринято международным сообществом, инвесторами и может оказать негативное влияние на деятельность компаний квазигосударственного сектора.

«На основании изложенного видится целесообразным снять данную меру с контроля», - считают в Министерстве торговли и интеграции РК.

Еще один вопрос, который Президент поднял в своем Послании народу, это наведение порядка с биржевой торговлей, и, в первую очередь, в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, угля. Касым-Жомарт Токаев поручил не допускать имитацию прозрачности со стороны крупных игроков.

В этой связи в перечень биржевых товаров были включены: мука пшеничная, битум, бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей.

В части социальной политики Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость внедрения цифрового «социального кошелька» гражданина, а также создания соответствующей товаропроводящей системы.

По состоянию на 10 января 2022 года, реализованы следующие мероприятия. Совместным приказом министра труда и социальной защиты населения РК и министра торговли и интеграции РК утвержден План поэтапного перехода зачисления пособий и социальных выплат в виде электронных денег на социальные кошельки и находится на согласовании в заинтересованных государственных органах. Осуществлен технический запуск пилотного проекта «социального кошелька» в Нур-Султане. На сегодняшний день тестовые работы по запуску пилотного проекта «социального кошелька» продолжаются с участием заинтересованных государственных органов, организаций и банками второго уровня, участвующими в проекте внедрения пилота «социального кошелька» (Народный Банк, Евразийский Банк, АО «Казпочта»).

«В первом полугодии 2022 года планируется реализация пилотной версии «социального кошелька» по внедрению механизма зачисления на социальные кошельки денежных выплат адресной социальной помощи и единовременного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком по достижению им возраста одного года в городах Нур-Султан и Павлодар», - сообщили в пресс-службе МТИ РК.

В сентябре 2021 года Президент Казахстана упомянул о немонетарных составляющих инфляции. Главная из них – цены на продукты питания.

«Об огромном аграрном потенциале Казахстана говорится много. Но в сфере АПК накопилось немало проблем. Прежде всего это неэффективное ценообразование и распределение продовольственных товаров. Ранее я говорил о важности создания сети оптово-распределительных центров. Эта задача находится в стадии реализации. Важно обеспечить доступ к ним мелких сельхозтоваропроизводителей, включая, возможно, личные подсобные хозяйства. Монополизация данного рынка недопустима», - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

Так, в целях насыщения внутреннего рынка отечественными товарами и обеспечения благоприятных условий для отечественных товаропроизводителей, проводится работа по созданию национальной товаропроводящей системы в виде инфраструктуры – сети оптово-распределительных центров. В Правительстве уверены, что сеть позволит создать условия для комплексного решения вопросов снижения потерь продуктовой цепи, стабилизации цен, развития торговой инфраструктуры и создания каналов экспорта.

Основной целью создания национальной системы является организация торгово-логистической инфраструктуры, которая в первую очередь нацелена на приобретение товаров у крестьянских хозяйств без лишних посредников.

До 2025 года планируется построить 24 оптово-распределительных центра в три этапа. На сегодняшний день модернизируются два ОРЦ.

Модель национальной товаропроводящей системы, как сообщили в пресс-службе МТИ РК, строится на принципах государственно-частного партнерства через частную финансовую инициативу. В целях обеспечения свободного и конкурентного доступа к системе ОРЦ мелких товаропроизводителей и мелких сельхозтоваропроизводителей, в рамках договора ГЧП между частным и государственным партнерами предусмотрены соответствующие нормы. В частности, договором ГЧП не предусмотрены критерии для сельхозтоваропроизводителей по объемам, сортам и видам продукции, что гарантирует участие в системе как крупных, так и мелких производителей.

В текущем году ожидается внесение заявки потенциального частного партнера по реализации второго и третьего этапа создания системы. В рамках договоров ГЧП по строительству следующих этапов будут предусмотрены аналогичные нормы, предоставляющие равный доступ к создаваемой инфраструктуре всем субъектам бизнеса.

«В этой связи Министерством торговли и интеграции в проекте Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы предусмотрен показатель «Хранение, обеспечивающее доступ к ней средних и мелких товаропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств». То есть, после запуска национальной товаропроводящей системы, Министерство обеспечит доступ мелких хозяйств к ОРЦ», - заключили в пресс-службе ведомства.