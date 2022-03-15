Послание-2021: Как исполняются поручения Президента в сфере образования и науки

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как исполняются поручения Президента в сфере образования и науки РК, озвученные в Послании-2021передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сентябре прошлого года в Послании народу Казахстана Президентом страны К. Токаевым был дан ряд поручений в сфере образования и науки. В преддверии завтрашнего Послания хочу рассказать о том, какая работа проделана к этому дню

1. Наука. Не будет преувеличением, если отмечу, что около 10 лет ученые ставили вопрос об увеличении сроков научных грантов, введении прямого финансирования по фундаментальным исследованиям и расширении базового финансирования с целью оплаты труда работающих ведущих ученых.

Решение этих вопросов полностью нашло отражение в сентябрьском Послании Президента.

Благодаря оказанной поддержке мы инициировали законопроект, и при поддержке Парламента данный закон был принят в ноябре 2021 года», - написал министр в Facebook.

И теперь около 2500 ученых получат постоянное финансирование для своих исследований, а значит, и постоянную зарплату. Срок грантов отныне составляет не 3 года, а 5 лет, как и предлагали ученые. Введен институт апелляции решений ННС.

Благодаря прямому финансированию 11 научно-исследовательских институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями, будут получать финансирование вне зависимости от результатов разовых грантов.

Среди них такие институты, как Институт казахского языка им. А. Байтурсынова, Институт истории им. Ч. Валиханова, Институт литературы и искусства, философии, политологии и др. Теперь они финансируются на постоянной основе. Соответственно и исследования будут проводиться постоянно, а ученые будут получать стабильную зарплату.

О поддержке одаренных детей

«В прошлом году наши школьники завоевали рекордное количество медалей на международных олимпиадах. Президентом было дано поручение разработать меры по поддержке одаренных детей.

Министерством проведена работа для того, чтобы призеры международных предметных олимпиад, а также их наставники могли получать единовременные денежные премии.

Также призерам международных предметных олимпиад и призерам мировых спортивных и творческих конкурсов будет предоставлено право на бесплатное обучение в вузах без сдачи ЕНТ. Пока законопроект с этими нормами принят Мажилисом Парламента», - отметил Асхат Аймагамбетов.

Планируется, что призеры международных предметных олимпиад получат денежные премии до 4,4 миллиона тенге:

- за золотую медаль - 1500 МРП,

- за серебряную медаль - 1000 МРП (2,9 миллиона тенге),

- за бронзовую медаль - 500 МРП.

Установление сроков лицензий для вузов

Внесены изменения в законопроект, которые на сегодня приняты Мажилисом Парламента. Планируется, что вузы будут получать лицензии со сроком действия 5 лет.

О предоставлении уполномоченному органу права наравне с судом на отзыв лицензий из-за низкого качества образовательных услуг и нарушений законодательства. Законопроект принят Мажилисом Парламента. При этом за вузами остаётся право обжалования в суде принятого решения.

«Поручение предоставить академическую свободу колледжам. Законопроект принят Мажилисом, теперь образовательные программы колледжей будут составляться на основе профстандартов и требований работодателей, а не по утверждаемым министерством типовым планам и программам, как это было ранее. Конечно, за исключением цикла ООД. Это очень важная реформа для повышения качества подготовки кадров», - поделился Глава ведомства.

Поручение изменить сроки курсов повышения квалификации педагогов

Планируется, что курсы по повышению квалификации педагогов будут проводиться не 1 раз в 5 лет, как раньше, а 1 раз в 3 года. Законопроект принят Мажилисом.

Такое решение - шаг в сторону мировой тенденции непрерывного повышения квалификации педагогов. В Финляндии и Сингапуре от учителей требуется повышение квалификации на ежегодной основе, в Гонконге и Российской Федерации не реже одного раза в три года.

Строительство 1000 школ до 2025 года.

«Перед нами поставлена задача ежегодно открывать не менее 200 школ. В 2021 году уже открыто 270 школ. В этом году планируется открыть не менее 200 школ. Отмечу, что финансирование строительства и само строительство находятся в ведении акиматов. Мы создали соответствующую правовую базу и активно задействовали ресурсы частных инвесторов через развитие системы подушевого финансирования и размещение госзаказа. В идеале мы должны стремиться не только к ликвидации трехсменности и дефицита ученических мест, но и к переходу на односменное обучение», - добавил министр.

Профориентация

В этом направлении ведется совместная работа с НПП «Атамекен» и другими заинтересованными сторонами.

«Увеличение количества грантов для бесплатного обучения в колледжах. В этом году будет выделено почти на 20 тысяч грантов больше в сравнении с прошлым годом. Увеличение заработной платы педагогов школ, детских садов и колледжей в 2022 году. В рамках данного поручения в республиканском бюджете были заложены дополнительные средства. И с 1 января 2022 года по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева увеличилась зарплата воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования. По этим и другим поручениям Главы государства нами будет продолжена необходимая работа», - заверил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.



