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    Послание 2020: какие поручения Главы государства уже выполнены

    18 Апреля 2021, 18:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий». Сегодня пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в сети Facebook написал о том, какие поручения Главы государства уже выполнены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году я поручил закрыть учебные заведения, занимающиеся «печатанием» дипломов. Работа идет трудно из-за сопротивления влиятельных лиц, вовлеченных в прибыльный образовательный бизнес, но проблему нужно решить», - сказал тогда Глава государства.

    По поручению Президента РК в 2020 году профилактический контроль проведен в 38 вузах. В 14 вузах показатели трудоустройства были ниже требуемого норматива.

    В текущем году запланировано проведение профилактического контроля в 42 вузах.

    С начала 2021 года закрыты 7 вузов с контингентом около 53 тысяч студентов. Преподаватели вузов трудоустроены, обучающиеся переведены в другие высшие учебные заведения.

    По информации предоставленной пресс-секретарем Главы государства, генеральной лицензии лишены Региональный социально-инновационный университет с контингентом около 35 тысяч студентов, Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева с контингентом более 5 тысяч обучающихся и Казахский медицинский университет непрерывного образования. По последнему – вуз обжаловал данное решение, идут судебные процессы.

    Напомним, в начале апреля стало известно о том, что у трех казахстанских вуза отозваны аккредитации.

    Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал причины, по которым часть вузов лишились лицензий, а также рассказал о дальнейшей судьбе студентов вузов, которые были лишены лицензии.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы МОН Послание Президента РК-2020
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