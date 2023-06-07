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      Северо-Казахстанская область

    Посевная кампания завершилась в СКО

    7 Июня 2023, 11:05

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аграрии Северо-Казахстанской области завершили посевную кампанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления сельского хозяйства и земельных отношений, общая посевная площадь в этом году составила 4,5 млн га. Под зерновые заняли 3,2 млн га, масличные – 960 тыс га. Кормовые разместились на 353 тыс га. Картофель и овощи высадили на 34,1 тыс га и 6,2 тыс га, соответственно.

    В этом году для насыщения внутреннего рынка социально-значимыми продуктами в три раза увеличили посевные площади гречихи - до 27 тыс га. В два раза больше посадили в организованных хозяйствах картофеля, моркови и капусты. В рамках диверсификации посевные площади чечевицы увеличили с 66,3 до 100 тыс га, подсолнечника – со 119 до 125 тыс га, горчицы – с 8,7 до 12 тыс га.

    «Аграрии приобрели 180 тыс тонн минеральных удобрений, в почву внесли уже около 120 тыс тонн на площади два млн га. На проведение весенне-полевых работ было выделено 73,6 тыс тонн удешевленного дизельного топлива. В посевной кампании приняли участие свыше 15 тыс единиц техники. С начала года агроформирования дополнительно приобрели 1 095 единиц техники и оборудования на сумму 21 млрд тенге», - добавили в пресс-службе.

    Посевная кампания завершилась в оптимальные сроки.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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