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    Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области

    22 Мая 2023, 22:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области ежегодно увеличивается доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии. В рамках государственных программ проводится капитальный и средний ремонт сельских дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации акимата Рыскуловского района, в этом году в рамках программы «Ауыл - ел бесігі» проводится капитальный ремонт 20 улиц в 13 населенных пунктах. Общая протяженность подлежащих ремонту дорог составляет 23,9 километра, стоимость дорожно-строительных работ 514,2 млн тенге.


    Помимо этого, в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в районе капитально отремонтируют автодорогу районного значения Акыртобе – Теренозек – Кайынды. Протяженность дороги 15 км, на ремонтные работы выделено 352,7 млн тенге. Для трех внутрипоселковых улиц на проведение среднего ремонта предусмотрено 40,4 млн тенге из районного бюджета.

    Отмечается, что в Рыскуловском районе доля автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 100%, областного значения – 95%, районного значения – 95,5%.


    По информации областного управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта, в Жамбылской области в 2023 году на дорожную отрасль выделено 24,7 млрд тенге, и до конца года планируется провести средний ремонт более 700 км дорог.

    В 2022 году в регионе реализовали 252 проекта по ремонту дорог. Реконструировали 9,4 км дорог, провели средний ремонт 605,2 км дорог.


    В 2023 году планируется построить 3,3 км дорог, реконструировать 11,4 км дорог, провести средний ремонт 777,3 км дорог.

    К 2025 году в Жамбылской области планируется реализовать 895 проектов по среднему ремонту дорог областного и районного значения на 73,6 млрд тенге. В результате доля дорог региона в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 99,5%.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Регионы Дороги
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