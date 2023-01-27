Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Порядок заполнения бюллетеней 19 марта разъяснил избирком Карагандинской области

    27 Января 2023, 15:53

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До одной из главных политических дат осталось около двух месяцев. 19 марта состоится значимое политическое событие для казахстанцев. Особенность этих выборов в том, что жителям Карагандинской области на избирательных участках будут предоставлены сразу пять бюллетеней. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажем о них по порядку.

    В первом бюллетене избиратели выбирают понравившуюся партию, которая пройдет в Мажилис Парламента. Всего их у нас семь.

    Также хочется отметить, что 50 % депутатов областного маслихата будут избираться тоже по партийным спискам. И во втором бюллетене уже нужно отдать свой голос за партию, которая нравится на региональном уровне.

    Еще одна особенность нынешних выборов. Карагандинцы будут выбирать конкретных депутатов в Мажилис Парламента по одномандатным спискам. Карагандинская область поделена на два избирательных округа. Первый – это Караганда и Бухар-Жырауский район. А во второй округ входят города Темиртау, Балхаш, Сарань и Шахтинск, а также Абайский, Актогайский, Каркаралинский, Нуринский, Осакаровский и Шетский районы.

    Соответственно, за два мандата в Мажилис будут бороться кандидаты из этих двух избирательных округов.

    В четвертом бюллетене избиратель должен проголосовать за кандидата в областной маслихат. Также по одномандатным спискам.

    И наконец пятый бюллетень. Избиратель выбирает депутата в городской или районный маслихат, в зависимости от места проживания.

    Примечательно, что графа «против всех» будет присутствовать во всех избирательных бюллетенях.

    Предвыборная гонка стартует 18 февраля.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Мажилис Выборы Маслихат Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Максимальный размер пожертвований кандидатам в депутаты озвучила ЦИК
    Более 200 депутатов выберут в маслихаты разных уровней в Карагандинской области
    В Костанайской области будут избраны 264 депутата маслихатов
    Партия «Respublica» допущена к выборам депутатов маслихатов
    Популярное
    1 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
    2 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    3 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
    4 Сенат одобрил закон о цифровых активах в РК
    5 По факту лечения хиджамой младенца в Атырау будет проведена проверка
    Новости партнеров