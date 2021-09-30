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    Порядок проведения госзакупок будет изменен в Казахстане

    30 Сентября 2021, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта и обороны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроект разработан во исполнение поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по совершенствованию государственных закупок, в том числе централизации их проведения, повышению эффективности, прозрачности и снижению коррупционных рисков», - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев, презентуя законопроект.

    В частности, путем принятия законопроекта ожидается:

    - сокращение закупок из одного источника;

    - снижение коррупционных рисков;

    - совершенствование законодательства о государственных закупках;

    - совершенствование закупок недропользователей, субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта и обороны.

    «В направлении сокращения закупок из одного источника законопроектом предлагается исключить из 4 основания 52 заключения прямых договоров. Ряд оснований практически не применяется, а государственный образовательный заказ на самом деле не является госзакупкой. Отмена государственного образовательного заказа значительно сократит объем закупок из одного источника. Кроме того, прямое заключение договора о государственных закупках производится в рамках подпункта 42 пункта 3 статьи 39 Закона. Это составляет значительную часть объема закупок из одного источника по количеству малозначительных закупок, а также является подверженным коррупционным рискам», - отметил министр.

    В этой связи законопроектом предлагается исключить обоснование касательно закупок товаров до 100 месячных расчетных показателей, а также работ и услуг до 500 месячных расчетных показателей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Экономика Минфин РК Финансы
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