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    Порядка 7 тысяч казахстанцев забыли вовремя обратиться за назначением пенсий

    8 Апреля 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году порядка 7 тысяч лиц, достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, но не обратившихся за ними своевременно, получили пенсионные выплаты, из них 4,5 тысяч – женщины, 2,5 тысяч – мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «ЕНПФ».

    Это стало возможно в том числе в результате сверки, которую ЕНПФ ежегодно проводит совместно с НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на предмет выявления лиц, достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, при этом получающих пенсионные выплаты по возрасту за счет бюджетных средств, но не обратившихся за выплатой в ЕНПФ.

    Услуга была оказана Государственной корпорацией в проактивном формате 24 тысячам человек из указанной категории лиц.

    Вместе с тем, по результатам проведенных с Государственной корпорацией мероприятий ЕНПФ было принято решение о проведении дополнительного таргетированного информирования указанной категории получателей посредством электронной почты и (или) телефонных номеров абонентских устройств сотовой связи.

    В результате таргетированного информирования ЕНПФ было проинформировано порядка 20 тыс. получателей пенсионных выплат.

    ЕНПФ рекомендует своевременно обращаться за пенсией и уведомляет, что согласно Закону Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов по установленному графику имеют лица, достигшие пенсионного возраста: мужчины - по достижении 63 лет, женщины – 61 года (до 2028 года), а также инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно. При этом отмечаем, что пенсионные выплаты из ЕНПФ назначаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

    Для оформления пенсионных выплат из ЕНПФ в связи:

    с достижением пенсионного возраста необходимо обращаться в подразделения Государственной корпорации по месту жительства;

    с инвалидностью первой или второй группы, установленной бессрочно - непосредственно в офис ЕНПФ либо с использованием электронной цифровой подписи подать соответствующее заявление в личном кабинете на сайте ЕНПФ.

    Подробную информацию можно получить в офисах или на интернет-ресурсах Фонда, а также по бесплатному номеру 1418.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ЕНПФ Пенсия
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