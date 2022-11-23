Поручение Президента выполнено формально – депутат о передаче активов ЕНПФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов назвал системной неэффективность накопительной пенсионной системы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда создавался Единый накопительный пенсионный фонд в 2013 году, ему были переданы счета всех частных накопительных фондов. Ожидалось, что консолидация позволит более эффективно управлять пенсионными накоплениями, а часть из них даже направить на кредитование реальной экономики. Спустя 9 лет можно сделать грустный вывод, что не получилось ни того, ни другого», - зачитал он депутатский запрос во время пленарного заседания Мажилиса.

По его словам, доходность ЕНПФ за последние 12 месяцев, с октября 2021 года по сентябрь 2022 года, составила 7,5 %. При этом инфляция уже превысила 18 %. То есть реальная доходность далеко отрицательная. Что касается кредитования реальной экономики, то ЕНПФ также не стал источником долгосрочного финансирования. Пенсионные накопления в основном вложены в государственные облигации, ценные бумаги банков и международных финансовых организаций.

Депутат подчеркнул, что основной причиной системной неэффективности накопительной пенсионной системы является монополия ЕНПФ на этом рынке.

«В своем послании Президент четко дал поручение о демонополизации рынка управления пенсионными активами. Цитирую «привлечь частные компании с безупречной репутацией и высокопрофессиональными командами». Что самое интересное, формально ЕНПФ выполнил поручение Президента. Так, ЕНПФ к управлению пенсионными активами, привлек четыре управляющие компании: BCC Invest, Halyk Global Markets, Jusan Invest, Сентрас Секьюритиз», - заявил А. Жамалов.

Он отметил, что им в доверительное управление передана смешная сумма в 9 млрд тенге, что составляет менее 1 % от всех пенсионных накоплений. На сегодня, инвестиционные показатели у них, еще хуже, чем у ЕНПФ. Они вообще находятся в отрицательной зоне. По сути это не частные пенсионные фонды, а брокерские компании.

«Можно уверенно сказать, что поручение Президента выполнено формально как по форме, так и по содержанию. В связи с этим, я прошу Правительство совместно с Агентством по финрегулированию рассмотреть возможность реальной демонополизации рынка управления пенсионными активами, через их передачу реальным частным пенсионным фондам», - заключил депутат.





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