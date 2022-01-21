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    Попытка проникновения на военный аэродром предотвращена в Алматинской области

    21 Января 2022, 17:12

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -Военнослужащим Сил воздушной обороны младшим сержантом Мухтарбеком Мутиевым была пресечена попытка проникновения неустановленных лиц на один из военных аэродромов Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Младший сержант Мухтарбек Мутиев нес боевое дежурство по охране и обороне военного аэродрома. Около трех часов ночи он совершал обход взлетной площадки, где увидел четырех неизвестных людей, пытающихся проникнуть на территорию.

    На окрики: «Стой стрелять буду!», нарушители не останавливались, приближаясь к взлетной полосе. Патрульный, по специальным средствам связи незамедлительно доложил обстановку и вызвал группу быстрого реагирования. Нарушители стали спасаться бегством и покинули территорию охраняемого объекта.

    Министр обороны отметил младшего сержанта Мухтарбека Мутиева, подчеркнув его грамотные и решительные действия при несении службы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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